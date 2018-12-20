Германия требует от России вернуть вывезенные после войны ценности

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Германия требует от России вернуть вывезенные после войны ценности

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"Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана". Коллекция Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Фото: © РИА Новости/Сергей Субботин

При этом отмечается, что и Берлин готов "продолжать переговоры по возвращению российского наследия".

Германия призвала Россию вернуть ценности, вывезенные из страны после Второй мировой войны. Об этом "Известиям" заявили в Посольстве ФРГ в Москве. Самые знаменитые из перемещённых коллекций — находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи предметов, относящихся к IX веку до нашей эры.

— Мы убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть её истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, — заявили в бюро уполномоченного по вопросам культуры в Правительстве ФРГ.

Однако спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что обсуждать этот вопрос не имеет смысла, пока между Москвой с Берлином не установится нормальный политический диалог, основанный на доверии.

— В нынешних условиях, когда Россия находится в европейском санкционном режиме, когда нет настоящей атмосферы доверия между странами, политического диалога, вести такой разговор бессмысленно, — пояснил он.

Швыдкой напомнил, что в нашей стране действует закон, согласно которому большая часть таких ценностей теперь считается культурным наследием России, — соответственно, эти предметы искусства не могут быть вывезены или переданы другой стране.

По его словам, СССР в своё время вернул Германии более 1,6 млн художественных произведений. В свою очередь, в нашу страну было возвращено лишь несколько десятков.

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