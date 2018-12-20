Российские дипломаты посетили Бутину в американской тюрьме

Российские дипломаты посетили в тюрьме США россиянку Марию Бутину. По их словам, она по-прежнему — уже в течение трёх месяцев — находится в одиночной камере в условиях полной изоляции.
— Потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с российской гражданкой и прекращения применения к ней неоправданно жёстких мер содержания. Продолжаем добиваться её скорейшего освобождения, — говорится в сообщении Посольства РФ в США.
Как ранее писал Лайф, обвиняемая в "работе на иностранное правительство" Мария Бутина признала вину в сговоре с целью нанести вред США. Телекомпания CNN сообщила, что девушка согласилась также выдать своих "соучастников". Отец Марии считает решение дочери пойти на сделку со следствием результатом длительного давления.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени