Российские дипломаты посетили Бутину в американской тюрьме

Российские дипломаты посетили в тюрьме США россиянку Марию Бутину. По их словам, она по-прежнему — уже в течение трёх месяцев — находится в одиночной камере в условиях полной изоляции.

— Потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с российской гражданкой и прекращения применения к ней неоправданно жёстких мер содержания. Продолжаем добиваться её скорейшего освобождения, — говорится в сообщении Посольства РФ в США.

Как ранее писал Лайф, обвиняемая в "работе на иностранное правительство" Мария Бутина признала вину в сговоре с целью нанести вред США. Телекомпания CNN сообщила, что девушка согласилась также выдать своих "соучастников". Отец Марии считает решение дочери пойти на сделку со следствием результатом длительного давления.