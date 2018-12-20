В России могут ввести повторные тесты на знание ПДД при замене прав

Скорее всего, этот экзамен будет добровольным, а те, кто согласится его сдать, смогут рассчитывать на различные привилегии.

ГИБДД может ввести повторные тесты на "теорию" раз в 10 лет, а также усложнить выдачу автобусных прав и обязать иностранцев, обладающих видом на жительство в России, проходить обучение в автошколах.

Инициативу проверять знания правил дорожного движения при замене водительских прав выдвинул директор ярославской автошколы "Ярфина" Сергей Калмыков во время IV Ежегодного конгресса автошкол. Эту идею одобрил начальник ГИБДД РФ Михаил Черников, однако добавил, что такие экзамены, вероятнее всего, будут добровольными. В свою очередь, глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов предложил сделать поощрения водителям, которые согласятся этот экзамен сдать, — например, скидки при покупке полиса ОСАГО.

Как передаёт "Коммерсант", ГИБДД предлагает усложнить выдачу прав категории D, которая даёт возможность управлять автобусом: удостоверения данной категории намерены выдавать только тем, кто имеет определённый стаж вождения в других категориях.

Кроме того, иностранцев, имеющих вид на жительство в России, могут обязать проходить обучение в автошколах, чтобы поменять зарубежные права на российские. То же касается и граждан РФ, которые получили водительское удостоверение за рубежом. Водители, у которых открыты категории C и D, скорее всего, будут проходить обучение по укороченной программе.