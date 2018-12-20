Не сдадимся. Делом Скрипаля продолжают заниматься 250 сотрудников Скотленд-Ярда

Скотленд-Ярд "никогда не сдастся" в попытках привлечь к ответственности виновных за отравление в Солсбери. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на комиссара Службы столичной полиции Лондона Крессиду Дик.

— Мы в столичной полиции не сдаёмся, никогда не сдавались, не с вопиющими преступлениями. Это главный принцип контртеррористического подразделения. Так что мы продолжим тесно работать с правительством и службами, мы продолжим наше расследование. Я не могу сказать, что последуют какие-то крупные заявления о прорыве (в расследовании), но мы можем сделать гораздо больше, — заявила Дик.

По её словам, над расследованием отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжают работать 250 правоохранителей.

Напомним, по данным британского следствия, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия отвергает причастность к покушению. В то же время Британия отказывается от предложения России провести совместное независимое расследование.