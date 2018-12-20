Белорусам не рекомендовали молиться в храмах "новой" украинской церкви

Православные жители Белоруссии "не могут принимать участия" в богослужениях новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ), поскольку Белорусская православная церковь по-прежнему имеет канонические и литургические отношения только с Украинской православной церковью Московского патриархата.

— Мы не относимся к ним как к Церкви-сестре. А мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии, — заявил официальный представитель БПЦ Сергей Лепин в интервью "Радио Свобода". — Ни о каких канонических, литургических отношениях речь не идёт. Они даже невозможны с этой церковью.

Он добавил, что в БПЦ к новой украинской церкви относятся так же, как и Русская православная церковь.

Напомним, 15 декабря в Киеве утвердили устав и выбрали предстоятеля новой "автокефальной" церкви. Её независимость будет формальной, поскольку все важные вопросы она будет решать только через Константинополь.