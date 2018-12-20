Сенат США одобрил временный бюджет до 8 февраля

Американский сенат одобрил законопроект о временном бюджете, сообщает Associated Press. Далее документ уйдёт на рассмотрение палатой представителей США, а до 21 декабря его должен подписать президент Дональд Трамп, иначе федеральные учреждения могут приостановить работу.

Задержка с принятием бюджета связана с разногласиями между Трампом и демократами в сенате по вопросам строительства стены на границе с Мексикой.

Демократы отказывались выделять на строительство стены пять миллиардов долларов, которые требовал Трамп. Глава Белого дома, в свою очередь, заявлял, что не подпишет бюджет, в котором не будет средств на стену. В нынешней ситуации с временным бюджетом обсуждение финансирования строительства продолжится в новом созыве Конгресса США в январе.