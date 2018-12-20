Колонна МЧС РФ с новогодними подарками выехала в Донбасс

Автомобили 84-й колонны МЧС России с гуманитарным грузом и новогодними подарками направились в Донбасс.

Колонна направилась к российско-украинской границе, где в дальнейшем разделится на две части: одна поедет в Донецк, вторая — в Луганск.

— Колонны доставят жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы, медицинское имущество и медикаменты, а также новогодние подарки, — говорится в сообщении МЧС России.

Эта колонна — последняя в 2018 году. Всего с августа 2014 года МЧС доставило на юго-восток Украины более 79 тысяч тонн гуманитарных грузов.