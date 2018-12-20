В Хабаровске пенсионерка нашла на улице 250 тысяч рублей и отнесла в полицию

Несколько тысяч китайских юаней и 250 тысяч рублей нашла на улице 71-летняя пенсионерка из Хабаровска, после чего отнесла их в полицию, сообщается на сайте ведомства.

Женщина рассказала полицейским, что по дороге в магазин наступила на странный прозрачный свёрток, внутри которого обнаружила деньги. Она решила вернуть их владельцу и пошла в ближайшее отделение полиции.

Изучив записи с камер наблюдения на вокзале, правоохранители определили, кто же обронил такую сумму. Оказалось, это был 33-летний местный житель. По его словам, он сильно торопился в банк и даже не заметил, как деньги выпали из кармана.

По сообщениям агентства "Хабаровский край сегодня", мужчина поблагодарил полицейских за оперативность, а женщине, которая оказалась в прошлом сотрудником МВД, за её честность подарил часть денег в знак благодарности.