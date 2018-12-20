На Кубани водитель маршрутки высадил пассажирку с инсультом и уехал — видео

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На Кубани водитель маршрутки высадил пассажирку с инсультом и уехал — видео

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В городе Тимашёвске Краснодарского края водитель маршрутки высадил пассажирку, которой стало плохо, на дорогу и уехал.

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Сегодня утром женщине стало плохо в маршрутке номер 11. Водитель вытащил ее на асфальт и уехал. До приезда скорой она пролежала на морозе пол часа. Автор утверждает, что он должен был вместо этого отвезти её в приёмный покой! А не вытаскивать на мороз. Остановка сах. завод! __________________________________________ #типичныйтимашевск #тимашевск #typicaltimashevsk #timashevsk __________________________________________

Публикация от ТИПИЧНЫЙ ТИМАШЕВСК (@typical_timashevsk)

Как сообщает ТАСС, женщину 1934 года рождения доставили в местную больницу, где у неё диагностировали инсульт.

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