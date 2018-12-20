Лопается и белеет. Эксперты рассказали, как проверить качество красной икры

Роспотребнадзор на своём официальном сайте опубликовал рекомендации по выбору красной икры.

Специалисты не рекомендуют покупать икру с рук и в местах, где ведётся несанкционированная торговля. Кроме того, не стоит приобретать продукт, в составе которого содержится запрещённая в России пищевая добавка Е-239.

На этикетке качественного продукта должна содержаться информация о дате изготовления и фасовки продукта, а также о рыбе, из которой взята икра. Жестяная банка должна содержать слово "икра", номера завода, смены и индекс рыбной промышленности Р.

Отличить натуральную икру от искусственной можно путём нажатия на икринку: оболочка искусственного продукта более жёсткая, в то время как натуральная икринка лопается при слабом нажатии. Также, если погрузить икру естественного происхождения в горячую воду, она немного белеет и опускается на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Хранить икру рекомендуется в холодильнике при температуре –2...–4°С в герметичной упаковке. После вскрытия продукт необходимо употребить в течение трёх суток.