Олег Кожемяко вступил в должность главы Приморского края

Политик пообещал верно служить народу и добросовестно выполнять все возложенные на него обязанности.

Олег Кожемяко, который набрал большинство голосов на повторных выборах губернатора Приморского края, сегодня вступил в должность главы региона.

— Вступая в должность губернатора Приморского края, клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать и защищать Конституцию РФ и Устав Приморского края, верно служить народу, — произнёс он слова присяги.

Напомним, повторные выборы главы Приморья прошли 16 декабря. После подсчёта всех протоколов победил врио губернатора региона Олег Кожемяко — он набрал 61,88% голосов избирателей.