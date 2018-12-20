Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Тулой

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в ночь на 20 декабря в Плавском районе Тульской области, погибло три человека, ещё один получил травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по региону.

— В результате лобового столкновения автомобилей "Газель Next" и Renault Megan погибло три человека — водитель и два пассажира легковой машины. Водитель грузовика с травмами различной степени тяжести госпитализирован, — уточнили в полиции.

Авария могла произойти из-за того, что один из водителей уснул за рулём, — это одна из версий произошедшего. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области.