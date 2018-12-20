Мигранта из Гондураса застрелили после депортации из США

В столице Гондураса Тегусигальпе застрелили мигранта, недавно депортированного из США. Об этом сообщает агентство Reuters.

28-летний Нельсон Эспиналь получил 15 огнестрельных ранений вскоре после того, как вышел из дома. Район, в котором жил молодой человек, контролирует преступная группировка Barrio 18, известная как 18th Street gang, одна из самых опасных в стране. Сестра погибшего рассказала, что ранее ему угрожали расправой, если он не покинет Гондурас.

Эспиналь был депортирован из США в конце ноября. Молодой человек был задержан, когда попал в штат Аризона после нелегального перехода через границу. Отмечается, что он не просил убежища в США и не был частью каравана. Ему запретили въезжать в страну в течение пяти лет. По словам сестры погибшего, он всё же планировал предпринять ещё одну попытку попасть в Штаты в январе.

Как писал ранее Лайф, в Мексике убили двух подростков из Гондураса из каравана мигрантов.