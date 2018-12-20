Турция сменила в России посла

Турецкая Республика сменила послов в 25 странах, в том числе в Российской Федерации. Об этом сообщается в указе президента Реджепа Эрдогана, размещённом в правительственном издании Resmi Gazete.

Новым послом в РФ стал глава департамента МИД республики по консульским вопросам Мехмет Самсар. Его предшественник — Хюсейин Дириоз.

Дипломатическую миссию Турции на Украине возглавит замглавы департамента МИД по Восточной Европе Ахмет Гюльдере. Послом в Узбекистане будет замдиректора Агентства по сотрудничеству и координации при Правительстве Турции Мехмет Сурэй Эр.

Турция сменила послов также в Австрии, Австралии, Бразилии, Португалии, Испании, Румынии.