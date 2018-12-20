Нефть марки Brent подешевела на фоне повышения ставки ФРС

В предыдущий день торгов чёрное золото дорожало более чем на 3% на фоне коррекции после падения на 5%.

Стоимость нефти марки Brent утром 20 декабря упала до 56,19 доллара за баррель на фоне повышения ставки ФРС. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, сообщает РИА "Новости".

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,82%, также цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 2,24% и составила 47,09 доллара за баррель.

Как отмечается, в предыдущий день торгов стоимость сырья обеих марок выросла более чем на 3% на фоне коррекции после падения на 5%.

Как ранее писал Лайф, цена на нефть Brent впервые с 2017 года упала ниже 56 долларов за баррель.