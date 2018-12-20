Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на Шри-Ланку

На пирсе прошла церемония встречи, на которой присутствовали сотрудники Посольства РФ в стране, а также представители республиканских ВМС.

Корабли Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера "Варяг", противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и морского танкера "Борис Бутома" совершили деловой заход в порт Шри-Ланки Коломбо, сообщает пресс-служба ВВО по ТОФ.

Визит продлится до 24 декабря.

— Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" в соответствии с планом дальнего похода совершил заход в порт Коломбо (Шри-Ланка), — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пирсе прошла торжественная церемония встречи кораблей, на которой были сотрудники Посольства РФ в Шри-Ланке, а также представители ВМС страны.

Сообщается, что сегодня планируется общее совещание по вопросам материально-технического обеспечения стоянки ОБК ТОФ и протокольные мероприятия, запланированные в рамках визита.

В период захода военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрят достопримечательности иностранного порта и проведут товарищеские спортивные матчи с коллегами ВМС Шри-Ланки.