СМИ: Космонавта Прокопьева допросят по делу о повреждении обшивки "Союза"

Ранее после возвращения допросили другого российского космонавта — Олега Артемьева.

Следственные органы и служба безопасности госкорпорации "Роскосмос" возьмут показания у космонавта Сергея Прокопьева, который вернулся с МКС, в связи с появлением отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

— У обоих космонавтов будут взяты показания об инциденте, — приводит агентство слова собеседника.

По его словам, встреча с компетентными органами может состояться спустя несколько дней после возвращения на Землю экипажа МКС во главе с Прокопьевым. Вместе с экипажем в корабле "Союз МС-09" доставлены взятые россиянами в процессе выхода в космос образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты, мазки с поверхности отсека.

Ранее представители следствия и комиссии "Роскосмоса" уже побеседовали с вернувшимся в октябре Артемьевым, отмечает издание.

В момент обнаружения утечки воздуха из корабля "Союз МС-09" и обнаружения отверстия Артемьев и Прокопьев были единственными россиянами на борту МКС. Вместе с ними на борту станции также находились немец Александр Герст и три американца — Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньён-Чэнселлор.