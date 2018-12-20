Трутнев поручил главе Приморского края собрать команду для развития региона

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Трутнев поручил главе Приморского края собрать команду для развития региона

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Юрий Трутнев и Олег Кожемяко. Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Полпред выразил уверенность, что это необходимо в том числе для того, чтобы Владивосток освоил статус столицы ДФО.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил новому губернатору Приморского края Олегу Кожемяко сформировать команду для развития региона.

— Нужно сделать так, чтобы надежды людей осуществились, добиться, чтобы Приморье развивалось, чтобы Владивосток осваивал статус столицы ДФО. Для этого необходимо скомплектовать команду. Желаю вам успехов, — заявил полпред на церемонии инаугурации.

Напомним, что Олег Кожемяко, набравший большинство голосов на повторных выборах губернатора Приморского края, сегодня вступил в должность главы региона.

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