На заводе в Подмосковье нашли свыше 10 тонн сыра с плесенью и кишечной палочкой

Возбуждено дело о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

В городе Руза Московской области обнаружено более 10 тонн сыра с плесенью и кишечной палочкой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

— Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, — говорится в сообщении.

При проверке выяснилось, что руководство фирмы покупало некачественный сыр с вышедшим сроком годности, который после поверхностного удаления плесени был переплавлен, расфасован по упаковкам с логотипами известных брендов и отправлен на продажу.

— Следователи СКР допрашивают руководство и работников фирмы, решается вопрос об отзыве лицензии. Десятки тонн опасного сыра изымаются из продажи в крупных магазинах столичного региона, — добавили в СК.