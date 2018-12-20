Сказки и квесты. В библиотеках Москвы подготовили новогодние программы для детей

Год назад в столичных новогодних программах приняли участие 42 тысячи детей с родителями.

В Москве пройдут бесплатные литературные представления и мастер-классы для детей в библиотеках со 2 по 6 января. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

— Столичные библиотеки подготовили для детей литературные представления и мастер-классы. Они пройдут в 158 читальнях с 2 по 6 января. 22 библиотеки также проведут 46 новогодних ёлок, — говорится в сообщении.

Новогодние программы в библиотеках проходят уже в третий раз. Год назад в них приняли участие более 42 тысяч детей и родителей.

Как отмечается, в этом году темой мероприятий станут сказки Александра Пушкина и басни Ивана Крылова — в 2019 году отмечают юбилеи писателей.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Кремль доставили главную ёлку страны.