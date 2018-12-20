В КНДР заявили, что не откажутся от ядерного оружия в одностороннем порядке

Северная Корея также может потребовать от Соединённых Штатов вывода или значительного сокращения 28 500 американских военнослужащих, дислоцированных в Южной Корее.

Власти Северной Кореи никогда не откажутся от ядерного оружия в одностороннем порядке, пока США первыми не устранят исходящую от них ядерную угрозу. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что Северная Корея потребует от США вывода или значительного сокращения 28 500 американских военнослужащих, дислоцированных в Южной Корее. Это, как отмечается, станет серьёзным камнем преткновения для потенциальной сделки по разоружению.

Напомним, что лидеры двух стран Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались в Сингапуре 5 июня. Они обсуждали возможность "полной денуклеаризации" Корейского полуострова, не отмечая, когда и каким образом это может произойти.