На Сахалине за день произошло два ощутимых землетрясения

Первое было зафиксировано в 25 километрах западнее Невельска, а второе — у Северных Курил в Тихом океане.

Два землетрясения зафиксированы в Сахалинской области 20 декабря. Об этом сообщат агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Первый раз толчки магнитудой 3,4 были зафиксированы в шесть часов утра по местному времени вблизи юго-западного побережья Сахалина в 25 километрах западнее Невельска. Эпицентр залегал на глубине пяти километров.

Во второй раз было зафиксировано более сильное землетрясение — магнитудой 4,7. Оно произошло у Северных Курил в Тихом океане. Эпицентр залегал на глубине 36 километров.

Угрозы цунами не объявлялось, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.