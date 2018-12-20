На Сахалине за день произошло два ощутимых землетрясения

Два землетрясения зафиксированы в Сахалинской области 20 декабря. Об этом сообщат агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.
Первый раз толчки магнитудой 3,4 были зафиксированы в шесть часов утра по местному времени вблизи юго-западного побережья Сахалина в 25 километрах западнее Невельска. Эпицентр залегал на глубине пяти километров.
Во второй раз было зафиксировано более сильное землетрясение — магнитудой 4,7. Оно произошло у Северных Курил в Тихом океане. Эпицентр залегал на глубине 36 километров.
Угрозы цунами не объявлялось, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени