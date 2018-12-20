Власти Забайкальского края запустили кадровый конкурс совместно с РАНХиГС

Власти Забайкалья запустили кадровый конкурс по отбору кандидатов на госслужбу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врио губернатора Александра Осипова.
— Нам сейчас нужно искать реальных людей, способных решать задачи и проблемы, которые есть в Забайкалье. Поэтому мы организовали спецпроект по поиску, оценке и отбору кандидатов на должности государственной службы. Рабочее название проекта — "Забайкальский призыв", — пояснил Осипов в интервью агентству.
Он подчеркнул, что проект запущен совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, но адаптирован к региональной специфике.
— Основные технологические решения уже есть, мы изучали опыт других регионов, брали их лучшие практики, — добавил Осипов.
Он также назвал три главных критерия, по которым кандидаты будут оцениваться.
— Первый — это честность и справедливость человека. Второй — главным мотивом работы должно быть служение людям. И третий — он должен быть профессионалом, способным без специального обучения, без переключения сразу выдавать результат, — резюмировал врио главы региона.
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