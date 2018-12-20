Власти Забайкальского края запустили кадровый конкурс совместно с РАНХиГС

Врио главы региона назвал три главных критерия отбора людей на государственные посты.

Власти Забайкалья запустили кадровый конкурс по отбору кандидатов на госслужбу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врио губернатора Александра Осипова.

— Нам сейчас нужно искать реальных людей, способных решать задачи и проблемы, которые есть в Забайкалье. Поэтому мы организовали спецпроект по поиску, оценке и отбору кандидатов на должности государственной службы. Рабочее название проекта — "Забайкальский призыв", — пояснил Осипов в интервью агентству.

Он подчеркнул, что проект запущен совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, но адаптирован к региональной специфике.

— Основные технологические решения уже есть, мы изучали опыт других регионов, брали их лучшие практики, — добавил Осипов.

Он также назвал три главных критерия, по которым кандидаты будут оцениваться.

— Первый — это честность и справедливость человека. Второй — главным мотивом работы должно быть служение людям. И третий — он должен быть профессионалом, способным без специального обучения, без переключения сразу выдавать результат, — резюмировал врио главы региона.