Украинская "новая церковь" пыталась заказать копию посоха святителя Петра

Московские ювелиры отказались выполнять эту работу для неканонической религиозной структуры.

Представители украинской "новой церкви" обращались к московским ювелирам, чтобы заказать у них изготовление точной копии посоха первого митрополита Киевского и всея Руси Петра. Об этом сообщил секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви Московского патриархата архимандрит Лазарь.

— В рамках подготовки к "интронизации" предстоятеля так называемой православной церкви Украины Епифания представители экс-митрополита Александра (Драбинко) позвонили столичным ювелирам для заказа точной копии посоха святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, московского чудотворца, — заявил он на своей странице в "Фейсбуке".

По словам архимандрита Лазаря, московские ювелиры отказались выполнять эту работу.

В Киеве 15 декабря прошёл "объединительный" собор, где главой "новой церкви" был избран "митрополит" Епифаний (Думенко). Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась участвовать в мероприятии.