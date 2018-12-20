Хабенский подарил папе римскому диск с фильмом "Собибор"

Его святейшество также отметил важность темы, которую режиссёр поднял в своей киноленте.

Папа римский Франциск встретился в Ватикане с российским режиссёром и актёром Константином Хабенским. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Его святейшество обратил внимание на особую своевременность и важность темы, а также на тот факт, что Константин Хабенский решил взяться за неё в своём дебютном фильме, — говорится в сообщении.

Хабенский, пообщавшись с папой римским, подарил ему диск с кинолентой.

В фильме "Собибор" рассказывается о восстании заключённых нацистского лагеря в Польше. Главного героя сыграл Константин Хабенский, он же и возглавил картину. Киноленту закупили дистрибьюторы более пятидесяти стран.

Лента российского режиссёра была выдвинута на "Оскар", однако не попала в шорт-лист премии. Кинокритик Фёдор Попов в беседе с Лайфом объяснил, почему так случилось.