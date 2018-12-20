Жительница Москвы взяла кредит на миллион, чтобы выйти замуж за турка

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Жительница Москвы взяла кредит на миллион, чтобы выйти замуж за турка

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Фото: © телеграм-канал Mash

После передачи денежных средств через таксиста молодой человек перестал выходить на связь.

Москвичка взяла кредит на миллион рублей, чтобы выйти замуж за гражданина Турции. Об этом сообщает "телеграм"-канал Mash.

29-летняя жительница Москвы Алина на одном из сайтов для общения познакомилась с молодым человеком из турецкого Стамбула по имени Имин. Между ними сразу вспыхнула бурная страсть, и парень предложил девушке выйти за него замуж. Однако при этом, по его словам, его богатый дядя разрешил ему свататься только к богатым.

— Чтобы задобрить дядюшку, Алина пошла в банк, взяла там миллион в кредит, а деньги передала таксисту, которого прислал Имин, — отмечает "телеграм"-канал.

После этого молодой человек перестал выходить на связь, а девушка теперь вынуждена выплачивать крупный кредит, отмечает Mash.

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