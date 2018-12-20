Жительница Москвы взяла кредит на миллион, чтобы выйти замуж за турка

После передачи денежных средств через таксиста молодой человек перестал выходить на связь.

Москвичка взяла кредит на миллион рублей, чтобы выйти замуж за гражданина Турции. Об этом сообщает " телеграм"-канал Mash.

29-летняя жительница Москвы Алина на одном из сайтов для общения познакомилась с молодым человеком из турецкого Стамбула по имени Имин. Между ними сразу вспыхнула бурная страсть, и парень предложил девушке выйти за него замуж. Однако при этом, по его словам, его богатый дядя разрешил ему свататься только к богатым.

— Чтобы задобрить дядюшку, Алина пошла в банк, взяла там миллион в кредит, а деньги передала таксисту, которого прислал Имин, — отмечает "телеграм"-канал.

После этого молодой человек перестал выходить на связь, а девушка теперь вынуждена выплачивать крупный кредит, отмечает Mash.