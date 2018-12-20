Российский Forbes назвал бизнесмена года

Бизнесменом года по версии российского Forbes стал совладелец USM Holdings Алишер Усманов. Как сообщает издание, предприниматель совершил рекордное количество сделок в этом году.

— Перевёл компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывел "МегаФон" с Лондонской биржи, — говорится в сообщении Forbes.

В издании напомнили, что совместная с "Ростехом" компания бизнесмена занялась созданием Единой национальной системы маркировки товаров. Кроме того, Усманов продал долю в ФК "Арсенал" и договорился с владельцем Alibaba Джеком Ма вместе развивать AliExpress в нашей стране.