Названы самые дешёвые авианаправления на Новый год

Специалисты проанализировали запросы пользователей по поиску авиабилетов за недавний период на рейсы с 29 декабря 2018-го по 9 января 2019 года.

Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Воронеж возглавили рейтинг самых дешёвых авиамаршрутов для москвичей на новогодние праздники. Об этом сообщает "Туту.ру".

Специалисты проанализировали запросы пользователей сервиса по поиску авиабилетов за последние несколько дней на рейсы с 29 декабря 2018-го по 9 января 2019 года. Учитывалась длительность поездки от четырёх дней и более.

Выяснилось, что дешевле всего путешествовать в Нижний Новгород — билеты обойдутся всего в 3741 рубль. На втором месте оказался Санкт-Петербург — слетать в культурную столицу стоит 4934 рубля. В тройку лидеров попал Воронеж, куда билеты стоят 5275 рублей.

Слетать за границу дешевле всего в Минск — билеты туда стоят 6200 рублей. На втором месте — Гюмри, билет на рейс обойдётся в 11 502 рубля. На третьем месте оказалась Рига, билет в этот город стоит 11 513 рублей.

Как отмечается, в начале января перелёты стоят дешевле, чем в конце декабря. Тем, кто хочет сэкономить, Новый год придётся встретить в Москве и в поездку отправиться уже с наступлением Нового года.

Как ранее писал Лайф, эксперты назвали самые "новогодние" города России и мира.