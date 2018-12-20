В Москве открыта новая станция метро "Беломорская"

Запуск решит проблемы транспорта на северо-западе столицы — уменьшатся транспортные потоки на Ленинградском шоссе, улицах Фестивальная, Беломорская и Смольная.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию метро "Беломорская" Замоскворецкой линии.

— Сегодня большое событие для Левобережного района — открывается долгожданная "Беломорская". Как говорят, на перспективных планах эта станция была обозначена ещё в 60-х. Не прошло и 60 лет, как она появилась. Появилась непросто — сначала метростроители прошли мимо "Беломорской" до "Ховрино", но жители попросили вернуться к идее открытия этой станции, — пояснил Собянин в ходе открытия.

Он подчеркнул, что строить новую станцию на работающей ветке метрополитена было сложно, однако работы всё равно были выполнены.

— Сегодня можно поздравить и метростроителей, и, конечно, жителей Левобережного, Ховрина. Станция завершена. Как говорят, поехали, — резюмировал мэр.

Станция "Беломорская" находится между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино". Её запуск решит проблемы транспорта на северо-западе города — уменьшатся транспортные потоки на Ленинградском шоссе, улицах Фестивальная, Беломорская и Смольная.