Гурманы в опасности. "Росконтроль" назвал вредные для здоровья марки сыра

Всего фальсифицированными признали 40 образцов: во многих из них найдены трансизомеры жирных кислот.

Экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" совместно с экспертным пулом из четырёх лабораторий исследовал 112 образцов различных брендов и сортов сыра. Результаты опубликованы на сайте организации.

В первую очередь эксперты выявляли фальсификат. Отличить его можно по животному или растительному жиру вместо молочного. Некоторые образцы содержат менее 1% жира, что не позволяет относить их даже к разряду сырных продуктов.

Всего фальсифицированными признали 40 образцов. Во многих из них найдены трансизомеры жирных кислот. Это значит, что при производстве применялись модифицированные растительные жиры или говяжий жир.

Так, среди подделок оказались образцы брендов "Сыр Стародубский", "Сыродел", СДМ, "Брасовские сыры", FreshFoods, "Карат", "Порховский", "Мелодия вкуса", "Добрый сыровар", "Столица молока", "Данковский молочный завод", "Переславский сыродельный завод" и "Каменский маслосыркомбинат".

— Потребители традиционно не доверяют продуктам, содержащим пальмовое масло, а между тем трансжиры, найденные в фальсифицированном сыре, представляют гораздо большую опасность. Они провоцируют развитие атеросклероза, повышают риск ишемической болезни сердца, а также инфарктов и инсультов. Покупателей не просто обманывают, продавая им дешёвый суррогат под видом сыра, но и подвергают их здоровье риску, — отметил глава экспертного направления "Росконтроля" Андрей Мосов.

Ещё 17 производителей не соблюдают требования ГОСТа по вкусу, запаху и виду, при этом указывая в маркировке соответствие. При этом нарушения требований безопасности происходят только эпизодически и не носят системного характера.

Согласно результатам исследования 35 образцов были внесены в список товаров с замечаниями, 53 — в чёрный список организации.

24 образца признаны качественными и рекомендованы к потреблению. Среди них: "Российский" от Valio; "Львиное сердце" и "Топлёное молочко" от бренда "Радость вкуса"; "Сербская брынза", "А ла Каймак" и "Сырко" от "Млекара Шабац"; "Гауда" и "Плавленый с ветчиной" от "Сыробогатова", "Маасдам" и "Гауда" от "Золота Европы", а также "Маасдам" от "Кабош".

Напомним, сегодня стало известно, что в Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после обнаружения завода, производящего сыр из просрочки с плесенью и кишечной палочкой.