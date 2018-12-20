Иномарка врезалась в школьный автобус в Рязанской области, есть погибшие

Согласно предварительным данным, 46-летний житель Москвы двигался в сторону города Касимова со стороны столицы и не справился с управлением.

Иномарка врезалась в школьный автобус в Касимовском районе на 249-м километре автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов Рязанской области. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

По данным ведомства, в результате аварии погибли водитель и 59-летний пассажир легковушки. Школьный автобус, как сообщается, был без пассажиров, его водитель доставлен в медицинское учреждение.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии уточняются. По предварительным данным, 46-летний житель Москвы двигался в сторону города Касимова со стороны столицы и не справился с управлением.