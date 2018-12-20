В Москве штраф за неоплату парковки может вырасти вдвое

По мнению авторов проекта, нынешняя сумма взыскания за нарушение несоразмерна стоимости платной стоянки.

Мосгордума внесла в столичный парламент законопроект о повышении административного штрафа за неоплату парковки в два раза, то есть до 5 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Мосгордумы.

— Законопроектом предлагается установить административный штраф за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в размере 5000 рублей, — говорится в законопроекте.

Авторы проекта считают, что нынешняя сумма взыскания за нарушение несоразмерна стоимости платной стоянки. За сутки стоянка на городских парковках может обойтись в сумму от 960 до 7140 рублей, на парковках вне улично-дорожной сети — от 1200 до 14 400 рублей.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве сократилось среднее время парковки в платной зоне.