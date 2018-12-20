Экономия прежде всего. Россияне стали меньше тратить на новогодние подарки

Половина жителей России готова потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".
Так, 20% россиян выделили на подарки бюджет в размере от 1000 до 3000, 22% — от 3000 до 5000 и 8% — менее 1000 рублей. Три года назад доли аналогичных ответов были почти идентичными.
Шестнадцать процентов граждан нашей страны готовы потратить от 5 до 10 тысяч рублей, каждый двадцатый россиянин готов потратить от 10 до 15 тысяч рублей и только два процента готовы выделить на подарки от 15 000 до свыше 25 000 рублей.
Между тем социологи выяснили, как россияне будут праздновать Новый год. 68% планируют встречать праздники дома или на даче в кругу семьи, ещё 17% — в гостях у друзей, пять процентов — в кафе или ресторане и лишь один процент граждан России поедет за границу.
В опросе принимали участие более полутора тысяч жителей России старше 18 лет.
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