Путин подвёл экономические итоги уходящего года

Президент РФ Владимир Путин начал свою ежегодную большую пресс-конференцию с подведения экономических итогов уходящего года. Лидер страны в первую очередь отметил рост ВВП, который увеличился на 1,7 процента.

— За 10 месяцев 2018 года ВВП вырос на 1,7%, прогноз по году — 1,8%, — сказал глава государства. — Растёт реальный уровень заработной платы.

Лидер страны также надеется, что продолжится тенденция на рост реальных доходов населения. Путин также озвучил прогноз, что по итогам 2018 года инфляция составит 4,1%.