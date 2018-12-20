Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов — видеотрансляция

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов — видеотрансляция

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Президент РФ Владимир Путин сегодня в столичном Центре международной торговли проводит большую ежегодную пресс-конференцию, которая стала уже 14-й по счёту.

Такой формат общения со СМИ российский лидер поддерживает с 2001 года.

Все новости пресс-конференции — в текстовой трансляции Лайфа.

Автор:
АС
Анна Стрельцова
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