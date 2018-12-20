Путин: России нужен прыжок в новый технологический уклад

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что России нужен прорыв и прыжок в новый технологический уклад. По словам главы государства, без прорыва нет будущего.
Он напомнил, что без постановки целей невозможно добиться конечного результата, в связи с этим и было создано 12 нацпроектов.
Президент добавил, что упор в прорыве делается и на экономику, а также на технологии.
Президент России Владимир Путин сегодня в столичном Центре международной торговли проводит большую пресс-конференцию, которая станет уже 14-й по счёту. Такой формат общения со СМИ российский лидер поддерживает с 2001 года.
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