Путин: России нужен прыжок в новый технологический уклад

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что России нужен прорыв и прыжок в новый технологический уклад. По словам главы государства, без прорыва нет будущего.

Он напомнил, что без постановки целей невозможно добиться конечного результата, в связи с этим и было создано 12 нацпроектов.

Президент добавил, что упор в прорыве делается и на экономику, а также на технологии.

Президент России Владимир Путин сегодня в столичном Центре международной торговли проводит большую пресс-конференцию, которая станет уже 14-й по счёту. Такой формат общения со СМИ российский лидер поддерживает с 2001 года.