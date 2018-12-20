Путин: Продолжительность жизни в России выросла до 72,9 года

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Путин: Продолжительность жизни в России выросла до 72,9 года

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Продолжительность жизни в России по итогам 2018 года составит 72,9 года. Такие данные на большой пресс-конференции в четверг озвучил президент России Владимир Путин.

Таким образом, он отметил положительную динамику: продолжительность жизни "чуть-чуть" увеличилась.

Владимир Путин сегодня в столичном Центре международной торговли проводит ежегодную большую пресс-конференцию, которая станет уже 14-й по счёту. Такой формат общения с прессой президент поддерживает с 2001 года.

Все новости пресс-конференции — в текстовой трансляции Лайфа.

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