Путин: Продолжительность жизни в России выросла до 72,9 года

Продолжительность жизни в России по итогам 2018 года составит 72,9 года. Такие данные на большой пресс-конференции в четверг озвучил президент России Владимир Путин.
Таким образом, он отметил положительную динамику: продолжительность жизни "чуть-чуть" увеличилась.
Владимир Путин сегодня в столичном Центре международной торговли проводит ежегодную большую пресс-конференцию, которая станет уже 14-й по счёту. Такой формат общения с прессой президент поддерживает с 2001 года.
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