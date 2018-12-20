Польша отзывает своего посла на Украине

Польский лидер Анджей Дуда принял решение об отстранении от должности посла Польши на Украине Яна Пекло. Об этом сообщается в постановлении, которое опубликовано правительственным порталом "Польский монитор".
Пекло будет отозван 31 января 2019 года.
Сообщается, что Ян Пекло возглавлял польское посольство в Киеве с 2016 года, а ранее был журналистом и экспертом, связанным с организациями, которые занимаются, в частности, польско-украинским сотрудничеством.
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