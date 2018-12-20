Путин: Россия должна стать пятой экономикой в мире

Для России вполне возможно занять пятое место по объёму ВВП в мире. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, с 2021 года правительство планирует рост экономики в среднем на три процента. Колебания возможны, но самое главное — "войти в другую лигу экономик", подчеркнул президент.

Все новости большой пресс-конференции Владимира Путина читайте в текстовой трансляции Лайфа.