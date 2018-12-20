Рэпер Гнойный объявил войну плагиату и швырнул карлика

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Рэпер Гнойный объявил войну плагиату и швырнул карлика

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Фото: © YouTube/Юрий Хованский

Музыкант намекнул на то, что видеоблогер Эльдар Джарахов крадёт у него материал для песен и клипов и таким образом решил его за это высмеять.

Вячеслав Машнов, известный как рэпер Гнойный, принял участие в новом ролике блогера Юрия Хованского, в котором подрался с карликом, объявив войну плагиату. Видео опубликовано на YouTube-канале Хованского.

Гнойный назвал карлика Эльдаром, намекая на видеоблогера Эльдара Джарахова, которого он ранее обвинил в краже материала для клипа. Хованский же принял образ бойца Конора Макгрегора и устроил схватку с тремя булками хлеба, намекая на участников группы "Хлеб". Хованский тоже ранее обвинил коллектив в краже идей для видео.

Ранее рэпер Гнойный записал песню из слов, наиболее характерных для российских рэперов.

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