Российский лидер подчеркнул, что это решение даёт дополнительные доходы бюджета и возможности реализовать планы развития в рамках нацпроектов.

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что рост НДС в России станет разовым. Глава государства также объяснил, зачем нужно изменение ставки НДС. Он добавил, что это необходимо для снижения ненефтегазового дефицита бюджета.

— Мы сначала понизили, потом подняли до 20%, но эффективная ставка НДС в целом будет меньше данного показателя, потому что мы сохранили почти все льготы. Эффективная ставка будет меньше. Я рассчитываю, что это будет разовое явление, — отметил президент.

По словам президента, повышение НДС — сбалансированное решение.

— Я считаю, решение правильное, сбалансированное, плюс это, конечно, даёт дополнительные доходы бюджета и возможности реализовать наши планы развития в рамках национальных проектов, — подытожил глава государства.