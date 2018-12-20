Организаторы пресс-конференции Путина пояснили недопуск журналиста к мероприятию

Отказ допустить главреда издания The Insider Романа Доброхотова на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина связан с работой правоохранительных органов и не является необычной ситуацией. Об этом сообщает ТАСС.

Нв странице Доброхотова в "Твиттере" ранее появилась информация, что его не пропустили в Центр международной торговли, где проходит пресс-конференция.

— ФСО постоянно получает информацию от правоохранительных органов и в соответствии с ней решает, кому предоставить допуск, а кто допущен на мероприятие с участием президента быть не может, — говорится в сообщении.

Напомним, что сейчас в Центре международной торговли проходит пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства успел ответить на ряд вопросов журналистов и подвёл экономические итоги уходящего года.

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