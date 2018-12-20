Путин сожалеет, что в мире недооценивают опасность ядерной войны

Российский лидер выразил надежду на то, что "у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайности".

Президент России Владимир Путин сожалеет, что в мире нарастает тенденция недооценки опасности ядерной войны. Об этом он заявил в ходе своей большой пресс-конференции в четверг.

По мнению российского лидера, опасность подобного сценария мировым сообществом затушёвывается.

— Если что-то подобное случится, то это может привести к гибели всей цивилизации, а может, даже планеты... Россия получила преимущество (в вооружениях), но в целом это приоритет сдерживания. Пусть потом не пищат, когда мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, — подчеркнул российский лидер.

Путин выразил надежду на то, что "у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайности".

Президент России Владимир Путин сегодня в Москве проводит большую ежегодную пресс-конференцию. Такой формат общения со СМИ российский лидер поддерживает с 2001 года.