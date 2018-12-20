Путин рассказал о преимуществе России из-за нового оружия

Глава государства напомнил, что это только элемент сдерживания и сохранение паритета.

Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что Россия получила преимущества с разработкой нового оружия.

— После выхода США из договора по противоракетной обороне, который, я уже тысячу раз сказал, тем не менее являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, мы вынуждены были ответить созданием новых систем оружия по преодолению вот этих систем ПРО, — отметил Путин.

Лидер страны добавил, что Россия знает, как обеспечить свою безопасность.

— Теперь мы слышим, что РФ получила преимущество. Да, это правда. Таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет. И в этом смысле есть некоторые преимущества, но в целом в стратегическом балансе это лишь элемент сдерживания и уравнивание паритетов. Вот это что. Это сохранение паритета, не более того, — добавил президент.

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