Путин: Провокация в Керченском проливе связана с выборами на Украине

Владимир Путин считает, что провокация кораблей ВМС Украины в Керченском проливе связана с предстоящими президентскими выборами в Незалежной. Об этом российский лидер заявил в ходе своей большой пресс-конференции в четверг.

Однако при этом он убеждён, что Петру Порошенко не удастся набрать очков из-за сложившейся ситуации, поскольку, по словам Путина, он "действовал за счёт интересов своей страны".

— Это плохой способ поднятия рейтинга. <...> Мне кажется, что провокации всегда плохи. Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нашим украинским партнёрам нужно такое развитие — это ясно, у них скоро выборы, — уверен Путин.

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