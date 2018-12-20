Путин: Провокация в Керченском проливе связана с выборами на Украине

Читайте также

Путин: Провокация в Керченском проливе связана с выборами на Украине

387

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Владимир Путин считает, что провокация кораблей ВМС Украины в Керченском проливе связана с предстоящими президентскими выборами в Незалежной. Об этом российский лидер заявил в ходе своей большой пресс-конференции в четверг.

Однако при этом он убеждён, что Петру Порошенко не удастся набрать очков из-за сложившейся ситуации, поскольку, по словам Путина, он "действовал за счёт интересов своей страны".

— Это плохой способ поднятия рейтинга. <...> Мне кажется, что провокации всегда плохи. Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нашим украинским партнёрам нужно такое развитие — это ясно, у них скоро выборы, — уверен Путин.

Все новости пресс-конференции читайте в текстовой трансляции Лайфа.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×