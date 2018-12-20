Путин – тем, кто не справляется с нацпроектами: Освободите место оптимистам

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Путин – тем, кто не справляется с нацпроектами: Освободите место оптимистам

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Фото: © L!FE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин обратился к чиновникам, которые считают, что не справятся с исполнением нацпроектов и не смогут их реализовать. Глава государства считает, что им не стоит занимать свои места и их следует освободить оптимистам.

— И мне некоторые говорят "это невозможно", но это говорят те, кто должен добиться результатов. Пусть они так не думают, пусть работают над исполнением. А если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, которые полны оптимизма и готовы к этой работе, — подытожил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин сегодня в Москве проводит большую пресс-конференцию, которая стала уже 14-й по счёту с 2001 года.

Все новости пресс-конференции читайте в трансляции Лайфа.

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