Путин: Украинские власти ввели сплошную экономическую блокаду Донбасса

Президент России Владимир Путин считает, что попытки решить вопросы политического характера с помощью силы обречены на провал. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопросы о ситуации в Донбассе.

— Украинские власти ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей, и каждый день обстреливают эти территории. ... Там каждый день почти люди гибнут, мирные причём, мирные, — подчеркнул российский лидер.

Путин связывает эти процессы с тем, что действующие власти Украины просто не способны защитить интересы населения.

— Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чём интерес собственного народа, такая ситуация будет продолжаться, независимо от того, кто находится в Кремле, — констатирует российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу, "чтобы их там окончательно не раздавили".

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