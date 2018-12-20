Путин отметил рост товарооборота между Россией и Украиной

Президент РФ Владимир Путин отметил, что растёт товарооборот между нашей страной и Украиной. Таковы данные на 2018 год.
— Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе, были мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, поскольку Украина остаётся одним из наших крупнейших торгово-экономических партнёров. Торговый оборот между РФ и Украиной, несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей, растёт. В том числе вырос за уходящий год, — сказал российский лидер.
Ранее глава государства подчёркивал, что украинские власти ввели сплошную экономическую блокаду Донбасса.
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