Путин отметил рост товарооборота между Россией и Украиной

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Путин отметил рост товарооборота между Россией и Украиной

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Глава государства при этом указал на улучшение темпов вопреки действиям киевских властей.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что растёт товарооборот между нашей страной и Украиной. Таковы данные на 2018 год.

— Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе, были мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, поскольку Украина остаётся одним из наших крупнейших торгово-экономических партнёров. Торговый оборот между РФ и Украиной, несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей, растёт. В том числе вырос за уходящий год, — сказал российский лидер.

Ранее глава государства подчёркивал, что украинские власти ввели сплошную экономическую блокаду Донбасса.

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