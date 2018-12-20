Цена на нефть марки Brent впервые с 2017 года опустилась ниже $55

В последний раз стоимость за баррель сырья падала до такого уровня в сентябре 2018 года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent впервые с 2017 года опустилась ниже 55 долларов и составила 54,99 доллара, сообщает ТАСС.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти опустилась на 3,93%. В последний раз баррель сырья падал в цене до такого уровня в сентябре 2018 года.

В свою очередь, цена фьючерса на нефть марки WTI снизилась до 46,21 доллара за баррель, на 4,07%. В предыдущий раз котировки нефти WTI находились на таком уровне в конце августа 2017 года.

В свою очередь, стоимость фьючерса на нефть WTI опустилась до 46,21 доллара за баррель, что на 4,07% ниже последнего показателя. Котировка барреля нефти WTI в последний раз была на таком уровне в августе 2017 года.

Напомним, 19 декабря цена на нефть Brent впервые с 2017 года упала ниже 56 долларов.