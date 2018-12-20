Военные грузовики США с вооружением выдвинулись в сторону Ирака из Сирии

По некоторым данным, в машинах может находиться оружие, которое ранее было передано курдскому формированию "Силы народной самообороны" (СНС) для борьбы с ИГИЛ.

США начали вывозить на грузовиках вооружение из Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал Haber Turk.

По данным издания, минувшей ночью американские грузовики с вооружением начали движение в сторону Ирака. Как утверждает телеканал, в машинах может находиться оружие, которое ранее было передано курдскому формированию "Силы народной самообороны" (СНС) для борьбы с ИГИЛ*.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что приказал начать вывод американских войск из Сирии. Пентагон уже подтвердил, что военнослужащие начали покидать страну. При этом в Вашингтоне заявили, что даже после вывода войск намерены продолжить давление на Дамаск и Тегеран.

Позднее глава американского государства обратился к нации по поводу вывода войск из Сирии, где назвал возвращающихся на родину военных США героями всего мира.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.